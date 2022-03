Team Altamura, solo un punto contro il Brindisi

Solo un punto per la Team Altamura nel turno infrasettimanale, 30esima giornata, del girone H di serie D. In vantaggio di due reti nel primo tempo (Abreu e Tedesco su rigore), i padroni di casa subiscono la rimonta dei brindisini (doppietta di Meneses) nella ripresa e soffrono nel finale. L'ultima occasione è stata della squadra biancorossa ma si è spenta a fil di palo.Un risultato da cui scaturisce la recriminazione per non aver saputo capitalizzare il doppio vantaggio che era maturato con le reti di Abreu, su cross di Baradji, e di Tedesco con un tiro dal dischetto all'ultimo minuto della prima frazione di gioco. La squadra ospite, già artefice di un grande recupero dopo un inizio disastroso del campionato, si è dimostrata squadra che non molla.Nemmeno il tempo di rifiatare. Domenica per la Team c'è una trasferta insidiosa a San Giorgio a Cremano, un'ulteriore scontro salvezza per la Team.(notizia in aggiornamento)