Team Altamura, si riparte con la stessa società

Dopo lunghe settimane di attesa, la Team Altamura rompe il silenzio annunciando l'iscrizione al campionato di serie D. La compagine societaria non cambia. Non ci sono state proposte per prendere le mani della società calcistica.La dirigenza fa appello al sostegno di tutta la città."Dopo mesi tribolati si ricomincia - si legge in un comunicato -. La decisione era quella di passare la mano, dopo anni di grande sacrificio e passione. Purtroppo però non è mai arrivata nessuna proposta dalla nostra città, nessun gesto concreto, solo voci che si sono rincorse per mesi. Lo abbiamo sempre dichiarato, la nostra squadra è una seconda pelle per noi, una figlia. Non potevamo abbandonarla o lasciarla persa, la abbiamo tenuta per mano ed iscritta nuovamente al campionato nazionale dilettanti per la stagione 2021/2022. Siamo nuovamente ai nastri di partenza, per il quinto anno consecutivo la città di Altamura sarà lì, nel girone più bello ed affascinante dei dilettanti. Siamo a lavoro per costruire una squadra degna del girone, dopo due anni infernali proveremo ancora una volta a fare bene ed a creare un gruppo che mantenga la categoria, per poi guardare al futuro con idee che possano coinvolgere finalmente l'intera città di Altamura .Abbiamo però bisogno che l'intero popolo biancorosso si stringa attorno a noi, c'è bisogno del concreto sostegno di tutta la città, dai nostri tifosi a tutto il tessuto imprenditoriale fino a tutta l'amministrazione comunale. Cerchiamo il vostro sostegno, per non sentirci più soli".Sarà lanciata la campagna di abbonamenti.Per la prossima annata calcistica, dopo le varie partenze, sono in corso i contatti per trovare una nuova guida e una rosa rinnovata.