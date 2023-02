6^ giornata di ritorno del campionato di serie D, girone HNella trasferta salentina la Team Altamura si arrende al Casarano che ottiene i tre punti, firmando un tris nella ripresa. In classifica la Team rimane in zona play-off, agganciata proprio dal Casarano.Altamurani in vantaggio con Bolognese che dopo una decina di secondi dal fischio d'inizio, su una verticalizzazione, entra in area di rigore e mette in rete con un diagonale. Bella l'occasione per il raddoppio di Dipinto, pregevole la risposta del portiere di casa.Nella ripresa la storia cambia. Con un'invenzione nell'area piccola, in rovesciata Cipolletta ottiene il pareggio. Il Casarano poi fa sua la partita con un rigore realizzato da Strambelli (calcio di rigore ottenuto per atterramento di Bocchetti) e con un pallonetto con cui Citro, solo in area di rigore per errori difensivi, supera Spina.Alla Team non sono mancate occasioni per pareggiare i conti, sul 2-1 per i padroni di casa. Con un grande destro, Croce ha colpito in modo netto la traversa. Un gol mancato per pochi centimetri. Poco dopo, con un colpo di testa, anche Ganci è andato vicino al gol ma ha colpito la parte superiore della traversa. Dopo queste opportunità, il Casarano ha chiuso la partita capitalizzando al meglio le palle gol che ha avuto.Una trasferta senza risultato utile ma perlomeno, visto l'ottima clima di amicizia, tra le tifoserie di Altamura e Casarano è sempre un bel incontro.