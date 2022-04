Team Altamura sfortunata a Fasano

Fasano - Team Altamura 3-2 (primo tempo 1-1)Non sono bastati i gol di Tazza per il primo pareggio e quello di Molinaro per il 2-2 alla Team Altamura, per poter controllare la gara e portare almeno un punto da Fasano. I padroni di casa hanno conquistato l'intera posta in palio con una partita tenace. Non sono stati da meno gli altamurani che hanno lottato fino alla fine ma questa volta la trasferta è stata amara.S'interrompe, così, la striscia positiva che nelle ultime tre gare, con altrettante vittorie, ha portato 9 punti alla classifica della squadra di Dibenedetto, consentendo di prendere fiato e respirare. La lotta per la salvezza e per evitare i play-off, ad ogni modo, è ancora aperta.