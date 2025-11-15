Team Altamura
Calcio

Team Altamura sfida la Salernitana

Attesi più di 900 tifosi ospiti. Si chiude il trittico di partite contro le favorite

Altamura - sabato 15 novembre 2025 18.27
Team Altamura - Salernitana
14ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 16 Novembre 2025, ore 14:30
Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo"

Non va in pausa il campionato di Serie C Girone C durante la sosta nazionale e non va in pausa il Team Altamura, reduce dalla sconfitta a Catania, e che ospita la Salernitana al "Tonino D'Angelo". Squadra valida per la 14ª giornata di campionato. Granata reduci da due 0-0 di fila e attualmente al secondo posto in classifica. Attesi allo stadio più di 900 tifosi ospiti nel settore a loro adibito.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Abbiamo fatto una buona gara a Catania, l'abbiamo analizzata anche bene. Siamo consapevoli che c'è stata una crescita, ma siamo anche consapevoli che possiamo ancora metterci qualcosina. Che non vuol dire necessariamente guardare la differenza di risultato, ma vuol dire leggere meglio alcune situazioni che poi si sono verificate durante la gara. Noi vogliamo continuare nel percorso di crescita che stiamo avendo da parecchio tempo, secondo me. Dobbiamo capire che giochiamo contro una squadra accreditata per la vittoria, costruita con tanti giocatori di qualità. Noi dovremmo essere bravi a leggere la partita, a capire i momenti della gara, a sfruttarli, a gestire la partita in un certo modo, cercando di mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato in settimana."

"Noi siamo sempre in debito con i nostri tifosi che ci seguono sempre, sono venuti in trasferte anche tutt'altro che comode, di queste vanno sempre ringraziati. Noi dobbiamo cercare di rispondere in campo mettendo quelle caratteristiche che ho notato che i nostri tifosi hanno sempre apprezzato. Quando noi mettiamo in campo le caratteristiche che non devono mai mancare in questa squadra, i tifosi apprezzano. Questo è sempre andato al di là dello stretto risultato numerico. Il fatto di giocare in casa per noi è sempre una cosa importante, sappiamo che domani ci sono anche tanti tifosi della Salernitana, ma questo deve essere ancora di più da sprone per la squadra. ." ha poi analizzato il mister concludendo l'analisi sul match di domani con un occhio di riguardo alle tifoserie.

In conferenza stampa è intervenuto anche il presidente Francesco Ninivaggi: "Domani, non solo noi come Team Altamura ma tutta la città deve cogliere un'opportunità. Che è quella di vivere la gara di domani come un evento non solo calcistico ma sportivo e anche sociale. Importante. È la prima volta nella storia. Ospiteremo un sacco di amici salernitani che ci verranno a trovare e che spero accoglieremo nel migliore dei modi. La città deve sentirsi orgogliosa così come ci sentiamo orgogliosi noi del team di poter ospitare questi eventi. E di poter, grazie anche a questi eventi, salire alla ribalta nazionale. Orgoglio per tutti, grande soddisfazione. E' una grande opportunità. Io spero che anche e soprattutto da questi eventi la città capisca quanto è importante stare vicino a questa società, a questa squadra, a questi ragazzi che tanto bene stanno facendo. Perché poi non è solo un fatto calcistico, è proprio un fatto di opportunità per la città."

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Sono tutti a posto, tutti disponibili."  Appuntamento, dunque, per domenica 16 novembre 2025, alle ore 14:30 per Team Altamura-Salernitana, visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.
  • Team Altamura
