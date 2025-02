Team Altamura, sfida al Giugliano per continuare a fare bene

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢26° Turno Campionato Serie C NOWSabato 8 febbraio 2025Ore 17:30Stadio "Tonino D'Angelo" (Altamura)Dopo il buon pari a Cava de' Tirreni, la prossima avversaria è un'altra squadra campana, che aspira alla zona play-off. Team Altamura è in striscia positiva da cinque gare.Questi i temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico Di Donato. Le sue dichiarazioniMercato - Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, la società è stata attenta a intervenire dove è stato necessario. Mi ritengo soddisfatto. Lo zoccolo duro è rimasto, abbiamo la forza per affrontare la seconda parte di questa stagione.Giugliano - Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, che si è rinforzata. Però è una partita da giocare a viso aperto, con la giusta intensità. Dobbiamo essere pronti sulle seconde palle ed essere cattivi quando ci capitano le occasioni.Classifica - Non dobbiamo farci prendere da voli pindarici. Dobbiamo continuare a far bene perché il calcio ci pone ogni settimana all'esame. In breve puoi benissimo diventare asino o un re. Dobbiamo essere equilibrati, è un campionato difficile, prima possibile dobbiamo raggiungere la quota che ci permetterebbe la salvezza e poter vedere ancora un altro anno Team Altamura in questa categoria. Se siamo bravi e fortunati a raggiungere il prima possibile, poi possiamo vedere un altro obiettivo ma per oggi dobbiamo avere i piedi ben piantati a terra. Dobbiamo continuare a fare bene, a fare risultato.