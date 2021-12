Team Altamura, seconda vittoria di fila

Con una rete del bomber Tedesco, la Team Altamura torna vittoriosa dalla delicata trasferta contro il Nola nell'anticipo della 17esima giornata di serie D, girone H. Risultato finale: Nola - Team Altamura 0-1.Per la Team, allenata da Leonardo Dibenedetto, è la seconda vittoria di fila dopo quella di domenica scorsa contro la Nocerina. Sette punti in tre partite: è questo il lusinghiero ruolino di marcia del tecnico altamurano, subentrato a Pezzella, e sempre pronto a dare una mano alla società e alla squadra della propria città quando le situazioni sono difficili se non proprio critiche. A questo punto, la società deciderà di tenerlo in pianta stabile alla guida della squadra?Sette sono anche le reti segnate finora da Tedesco, il migliore marcatore dell'Altamura e tra i primi dell'intero torneo. Il gol è arrivato nella ripresa con un calcio di rigore che lo stesso Tedesco si era propiziato nella precedente azione di gioco nell'area dei padroni di casa.Tre punti molto importanti che consentono ai biancorossi di superare lo stesso Nola e di attestarsi a metà classifica, tenendosi un po' alla larga dalle insidie della zona play-out.