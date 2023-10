Team Altamura, seconda sconfitta di fila

al 39' del primo tempo padroni di casa in vantaggio grazie ad un autogol di Errico, molto sfortunato in una ribattuta, e di testa spiazza il suo portiere;

nella ripresa al 23' Casarano raddoppia su calcio di rigore, trasformato da Citro con tiro forte sotto la traversa;

in extremis, all'ultimo minuto di recupero, Scardina di testa accorcia le distanze.

Seconda sconfitta di fila per la Team Altamura dopo quella casalinga di sette giorni fa contro il Nardò. A Casarano finisce 2-1 per i padroni di casa. Le squadre salentine, dunque, fermano i biancorossi e ne rallentano il passo che, in base alle dichiarazioni di inizio stagione, è ambizioso.Le reti:Risultato giusto rispetto a quanto visto in campo, con il Casarano più pericoloso e con il comando del gioco.In classifica, la Team scende al terzo posto. Allungo del Fasano in testa, seguito dal Martina (pareggio contro la Fbc Gravina). Al terzo posto, a -4 dal Fasano e -1 dal Martina, la Team è agganciata dal Gelbison.Nel dopo-partita Giacomarro non ha nascosto la delusione. Sarà una settimana di riflessione nello spogliatoio altamurano.