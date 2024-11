Team Altamura: scontro diretto con il Messina

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗔𝗖𝗥 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡𝗔.15° Turno Campionato Serie C NOWDomenica 17 novembre 2024Ore 15:00Stadio San Nicola (Bari)Team Altamura affronta una partita importante per la corsa salvezza: al "San Nicola" arriva il Messina. Gli altamurani hanno messo da parte nove punti nelle ultime cinque partita, con qualche rammarico, soprattutto per il pareggio di lunedì sera a Torre del Greco.L'allenatore Di Donato, come sempre, rispetta l'avversaria ma suona la carica: "Sicuramente una partita difficile per noi, però è da portare a casa". Di Donato vuole i tre punti: "Dobbiamo stare attenti al piccolo particolare, all'episodio e trasformarlo a nostro favore. E' quello che è mancato nelle ultime due partite per ottenere risultati pieni. Dovevamo raccogliere di più per la mole di lavoro che abbiamo fatto". Acampa è disponibile. Minesso e Franco infortunati, insieme a Palermo che è fermo come Sadiki e Sabbatani. Come ogni volta, Di Donato ribadisce che chiunque vada in campo deve saper fare la propria parte.Anche per questa domenica calcistica, la società ha proposto la formula di coinvolgimento di ragazzi e studenti al fine di portare allo stadio tante famiglie per una cornice di pubblico adeguata all'importanza della sfida.