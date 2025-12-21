Catania - Team
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca

Biancorossi creano ma non concretizzano. Casarano vince 1-0.

Altamura - domenica 21 dicembre 2025 23.17
19ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Casarano - Team Altamura 1-0
2' Maiello (C)

Casarano - Team Altamura: atto II. Dopo il match di Coppa Italia conclusosi 1-0 per i rossoblu, che aprì le danze della stagione biancorossa a metà agosto, oggi la gara al "Capozza", l'ultima del 2025, chiude il girone d'andata del campionato. Il match si è concluso anche stavolta 1-0 per i padroni di casa, decisiva la rete dell'ex Bari Maiello a inizio gara, ma Team Altamura esce a testa alta dal "Capozza" avendo dominato tutto il secondo tempo giocando solamente nella trequarti avversaria.

Il Team Altamura, allenato da Devis Mangia, è sceso in campo così: 12. Viola; 18. Silletti (c), 13. Poli, 32. Lepore; 5. Zazza, 6. Doumbia, 4. Dipinto, 16. Grande; 70. Peschetola, 15. Florio; 14. Simone.
A disposizione: Spina, Crimi, Suazo, Esposito, Dimola, Agostinelli, Mbaye, Nicolao, Curcio, Ortisi, Nazzaro.

L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. E alla prima azione la sblocca il Casarano con Maiello, il centrocampista liscia la prima conclusione ma si ritrova la palla sul piede e la insacca alle spalle di Viola. Rossoblu che cercano il raddoppio ma nella seconda metà del primo tempo calano un po' e il Team Altamura, in crescita, prova a cercare di rimettere in piedi il match. L'intervallo termina dunque 1-0 per i padroni di casa.

Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Il Team Altamura riprende da dove aveva lasciato, conducendo la gara per tutto il secondo tempo e concedendo solo 2 occasioni negli ultimi minuti ai padroni di casa dove Viola deve superarsi con i guantoni. Nel finale Doumbia, su cross di Lepore, ha la palla dell'1-1 ma la spreca clamorosamente.

Team Altamura momentaneamente al 14º posto in classifica con 20 punti. Appuntamento adesso per il 5 Gennaio 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Casertana, valevole per la 20ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Viola 7; Zazza 6.5 ( 57' Mbaye 6), Poli 6, Silletti 6, Lepore 6.5; Grande 6.5 (90' Suazo SV), Doumbia 6, Dipinto 6.5 (57' Crimi 5.5); Peschetola 6.5 (73' Ortisi SV), Florio 5.5 (57' Agostinelli 6.5); Simone 5.
