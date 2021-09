Team Altamura sconfitta a Nardò

Inizia con una sconfitta a Nardò il cammino della Team Altamura nel girone H della serie D. I neretini si sono imposti 4-2 (3-1 nel primo tempo).La Team è stata colpita a freddo, subito dopo il fischio di inizio, da una rete di Puntoriere. E sin dall'inizio è stata una rincorsa in cui i biancorossi sono riusciti soltanto ad accorciare le distanze con le reti di Tedesco sul 2-0 e di Kabine sul 3-1 ma non sono servite per poter rimettersi in carreggiata. L'assalto finale non ha portato al pareggio sperato. Anzi, i padroni di casa sono riusciti a mettere a segno il poker.Peccato per un errore dal dischetto (sempre sul 3-1) e per un'espulsione. Anche il Nardò in 10 nel primo tempo.