Team Altamura: scelto il nuovo allenatore

È ufficiale: Davis Mangia siederà sulla panchina biancorossa nella prossima stagione. Il tecnico 51enne, originario di Cernusco sul Naviglio, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. L'annuncio è arrivato poco fa attraverso i canali social della società murgiana. Subentra a Daniele Di Donato, non confermato.Mangia vanta una lunga carriera in panchina, con esperienze significative sia in Italia che all'estero. Il suo percorso inizia prestissimo, negli anni 90, alla guida di alcune giovanili fino a diventare allenatore professionista nel 2004, a 30 anni, al Varese in Eccellenza.Dopo aver guidato anche le giovanili del Palermo, nel 2011 fu chiamato ad allenare la prima squadra rosanero in Serie A. Il 5 luglio 2012 acquisisce a Coverciano col massimo dei voti il titolo d'allenatore di Prima Categoria UEFA Pro, ovvero il diritto d'allenare in massima serie e nell'estate di quell'anno diventa ct della Nazionale Italiana U-21, con la quale nel 2013 otterrà la medaglia d'argento agli Europei in Israele avendo disputato e perso la finale 4-2 con la Spagna.Prosegue il suo percorso in Serie B sulle panchine di Spezia, Bari e Ascoli, per poi approdare in Romania alla guida dell'Universitatea Craiova dal 2017 al 2019.In seguito, Mangia assume l'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale maggiore di Malta, ruolo ricoperto dal 2019 al 2022.Con l'arrivo del tecnico lombardo, la Team Altamura apre ufficialmente una nuova pagina del proprio progetto sportivo, puntando su esperienza, visione e solidità per affrontare al meglio la stagione 2025/2026.