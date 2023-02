Team Altamura: salta la panchina di Ginestra

La Team Altamura ha esonerato lo staff tecnico dopo gli ultimi risultati deludenti che dalla ripresa del campionato ha visto la squadra biancorossa perdere terreno nella lotta per la zona play-off. Salta così la panchina di Ciro Ginestra. Un po' a sorpresa ma la società ha deciso in questo modo perché vuole raggiungere gli obiettivi prefissati. E ha voluto dare una scossa dopo le tre sconfitte del girone di ritorno (contro Bitonto, Casarano e quella dell'altro ieri in casa contro il Martina, 1-2. Nel girone di ritorno, in sette partite, sono stati messi insieme sei punti: pochi per aspirare all'ambito obiettivo. La Team ora è a -3 dalla zona play-off ed è nel mirino della Fc Matera che segue l'Altamura a due punti.La nota della società: "La Team Altamura comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Ciro Ginestra e contestualmente interrotto la collaborazione con il vice Gennaro Di Maio ed il Team Manager Eugenio Galasso. La società ringrazia i tre tecnici per il lavoro svolto in questi intensi mesi, e porge loro un sincero augurio per il prossimo futuro lavorativo".Il nuovo allenatore non è stato ufficializzato ma è questione di ore e di formalità. In pole position Antonio Rogazzo che all'inizio di questa stagione, nell'altro girone di serie D per circa otto giornate ha guidato il Nola. Il suo nome è legato alle esperienze di allenatore di Fabio Cannavaro in Cina e Arabia Saudita (Al-Nassr, dove oggi gioca Cristiano Ronaldo) di cui è stato vice per sei anni.La prossima gara della Team è in trasferta a Brindisi in una sfida a questo punto molto importante, ma certamente difficile, per riprendere la marcia.