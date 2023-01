Team Altamura, interrotta la striscia positiva

TEAM ALTAMURA - BITONTO 1-2Reti: 11' Croce (A) – 30' Maffei (B) – 36' Figliolia (B)Nella terza giornata di ritorno di serie D, girone H, s'interrompe la striscia positiva della Team Altamura che durava da tredici partite. A sorpresa il Bitonto è riuscito a passare al "D'Angelo" conquistando tre punti (1-2). Una sconfitta che porta recriminazioni, come le altre battute d'arresto di questa annata.Tutto avviene nel primo tempo: biancorossi in vantaggio dopo una decina di minuti con Croce che mette in rete una ribattuta del portiere ospite, messo in difficoltà da una punizione di Sosa. Pochi minuti dopo un'occasione rocambolesca e incredibile ma il raddoppio non arriva. La difesa neroverde, con Silletti, salva sulla linea un pallone che sarebbe sicuramente entrato in rete.E sui rovesci successivi arriva l'uno-due del Bitonto con Maffei e Figliolia. Partita ribaltata. Alla fine del primo tempo la Team reclama per un rigore non assegnato, per un evidente atterraggio in area. Nel parapiglia del momento, il tiro di Ganci si stampa sul palo.Nella ripresa la squadra di Ginestra non riesce a raggiungere il pareggio.Prossima gara: domenica 29 gennaio a Gravina, per una partita come sempre molto attesa. La Team, al quinto posto, resta in zona play-off.