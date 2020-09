Team Altamura: riaprire gli stadi al pubblico

Riaprire gli stadi alla partecipazione del pubblico. La Asd Team Altamura chiede ufficialmente alla Regione Puglia ed in particolare al presidente Michele Emiliano un'ordinanza che possa permettere agli spettatori di assistere alle gare del prossimo turno di campionato di serie D girone H , come già sta avvenendo in altre Regioni italiane."Si richiede altresì - sostiene la Team - il sostegno di tutte le altre società", affinché "si conduca una battaglia comune per far tornare la gente allo stadio, nel pieno rispetto delle normative anti-covid e con la assoluta attenzione alla salvaguardia della salute pubblica. Lo sport ed in particolare il nostro amato calcio non può esistere senza il pubblico , abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente".Immediata l'adesione della Fbc Gravina. "La Fbc Gravina si unisce all'iniziativa promossa dalla Team Altamura - afferma la società gialloblu - e chiede al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano un'ordinanza che permetta agli spettatori di assistere alle gare del prossimo turno del campionato di serie D girone H, come già avvenuto in altre Regioni italiane o nei campi delle serie professionistiche. Crediamo sia possibile, rispettando le normative anti-covid e con l'assoluta attenzione alla salvaguardia della salute pubblica, rivedere il pubblico sugli spalti dei nostri stadi, pertanto è opportuno condurre una battaglia comune. Lo sport e il calcio in particolar modo, si nutre di emozioni che i nostri tifosi vogliono tornare a vivere".In entrambi i casi, sia per la Team sia per la Fbc, sono tanti gli abbonati che vogliono sostenere i rispettivi colori.