La Team Altamura resta agganciata alla zona play-off ma per i verdetti definitivi bisogna attendere l'ultima giornata.In casa oggi la squadra di Rogazzo ha battuto il Molfetta (2-1) e prosegue la striscia positiva. Le reti dell'Altamura sono state firmate da Croce, alla fine del primo tempo, e da Molinaro nella ripresa. La rete del Molfetta ha accorciato le distanze ma non ha impensierito i padroni di casa.Vince anche il Casarano con cui la Team condivide la quinta piazza, l'ultima utile per i play-off.Domenica prossima la Team è attesa a Nardò mentre il Casarano gioca in trasferta a Bitonto. Due tifoserie amiche ma stavolta rivali sino all'ultimo minuto di gioco.La grande sorpresa di questa domenica è la sconfitta della capolista Cavese a Brindisi. Grazie ai tre punti i pugliesi hanno raggiunto la Cavese in testa alla classifica e anche in questo caso saranno decisivi gli ultimi novanta minuti.