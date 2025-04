Team Altamura, quarta sconfitta di fila

Terzultima giornata di campionato. Quarta sconfitta di fila per Team Altamura che non fa punti dal 12 marzo, giorno in cui ha sconfitto la Casertana assicurandosi di fatto la salvezza e la permanenza in serie C.Stanchezza e mancanza di motivazione si riflettono in un'altra prestazione deludente. I padroni di casa sono andati in gol alla mezz'ora del primo tempo con Kragl e dopo due minuti all'inizio della ripresa con Silvestri. Poco da segnalare nell'Altamura.Nella conferenza stampa non si è presentato Di Donato ma il suo collaboratore Esposito. Ha rimarcato la necessità di trovare le forze e le energie per chiudere al meglio questo campionato. Sabato ultima in casa, al D'Angelo, contro l'Audace Cerignola. E poi il torneo si chiuderà con la trasferta ad Avellino.