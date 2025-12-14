Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese

18ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CReti 10' D'Orazio (CER); 45+2' Doumbia (ALT)Serata di calcio allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura, in quella che è l'ultima sfida del girone d'andata tra le mura casalinghe. Si sfidano Team Altamura e Audace Cerignola nel match valevole per la 18ª Giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Sugli spalti, presenti 1600 tifosi biancorossi e 200 cerignolani nel settore a loro adibito.L'allenatore biancorosso Devis Mangia ha schierato il seguente undici: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 13. Poli; 21. Mogentale, 6. Doumbia, 4. Dipinto, 16. Grande; 70. Peschetola, 9. Suazo, 15. Florio.A disposizione: Spina, Crimi, Curcio, Agostinelli, Simone, Esposito, Mbaye, Ortisi, Nazzaro, Ortisi, Nazzaro, Lepore, Nicolao, Dimola, Franco.Prima frazione di gioco che si conclude sul risultato di 1-1, a segno D'Orazio al minuto 10 per i gialloblù e Doumbia al 3º minuto di recupero dei 6 concessi per i biancorossi. Meglio il Team Altamura con qualche sprazzo di gioco e manovre offensive rispetto al pochissimo Cerignola con il gol che risulta essere l'unico tiro in porta dei gialloblù.Seconda frazione invece che prosegue all'insegna dell'equilibrio che regna fino al triplice fischio. Tra le note del secondo tempo spiccano la doppia ammonizione a Mogentale (la seconda per fermare la ripartenza su passaggio sbagliato di Viola) e il prolungato recupero causa infortuni e revisioni FVS.Team Altamura momentaneamente al 14º posto in classifica con 20 punti. Appuntamento adesso per il 21 dicembre 2025, alle ore 20:30 per Casarano-Team Altamura, valevole per la 20ª giornata di Serie C Sky wi-fi.Le pagelle: Viola 5; Zazza 5.5, Silletti 5.5, Poli 6 (36' Curcio 5.5); Mogentale 5, Doumbia 7.5, Dipinto 5.5, Grande 6; Peschetola 6 (90+3' Esposito SV), Suazo 5.5 (46' Simone 6), Florio 5.5 (70' Agostinelli 6).