Team Altamura: prime gare con Casarano e Casertana

Con l'uscita ufficiale dei gironi e del calendario della Serie C 2025-2026 prende finalmente forma la nuova avventura del Team Altamura. Re-inseriti naturalmente nel girone C, i biancorossi si preparano alla seconda stagione nel campionato di categoria, fatta di sfide di prestigio che metteranno alla prova la squadra di mister Devis Mangia.Di seguito il girone C della stagione di Serie C 2025-2026:• Atalanta U23• Audace Cerignola• AZ Picerno• Benevento• Casarano• Casertana• Catania• Cavese• Cosenza• Crotone• Foggia• Giugliano• Latina• Monopoli• Potenza• Salernitana• Siracusa• Sorrento• Team Altamura• TrapaniNella mattinata odierna invece, sono stati resi noti gli incontri ufficiali. Di seguito tutta la programmazione dei match in programma della squadra biancorossa:⁃ 1ª giornata 24.08.2025 - 04.01.2026: Casertana-Team Altamura⁃ 2ª giornata 31.08.2025 - 11.01.2026: Team Altamura-Crotone⁃ 3ª giornata 07.09.2025 - 18.01.2026: Team Altamura-Cavese⁃ 4ª giornata 14.09.2025 - 25.01.2026: Atalanta U23-Team Altamura⁃ 5ª giornata 21.09.2025 - 01.02.2026: Team Altamura-Trapani⁃ 6ª giornata 24.09.2025 - 08.02.2026: Monopoli-Team Altamura⁃ 7ª giornata 28.09.2025 - 11.02.2026: Latina-Team Altamura⁃ 8ª giornata 05.10.2025 - 15.02.2026: Team Altamura-Potenza⁃ 9ª giornata: 12.10.2025 - 22.02.2026: Benevento-Team Altamura⁃ 10ª giornata 19.10.2025 - 01.03.2026: Team Altamura-Picerno⁃ 11ª giornata 26.10.2025 - 04.03.2026: Foggia-Team Altamura⁃ 12ª giornata 02.11.2025 - 08.03.2026: Team Altamura-Cosenza⁃ 13ª giornata 09.11.2025 - 15.03.2026: Catania-Team Altamura⁃ 14ª giornata 16.11.2025 - 22.03.2026: Team Altamura-Salernitana⁃ 15ª giornata 23.11.2025 - 29.03.2026: Siracusa-Team Altamura⁃ 16ª giornata 30.11.2025 - 04.04.2026: Team Altamura-Sorrento⁃ 17ª giornata 07.12.2025 - 12.04.2026: Giugliano-Team Altamura⁃ 18ª giornata 14.12.2025 - 19.04.2026: Team Altamura-Audace Cerignola⁃ 19ª giornata 21.12.2025 - 26.04.2026: Casarano-Team AltamuraInvece per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C, il Team Altamura affronterà in trasferta il Casarano, allo Stadio Comunale "Giuseppe Capozza" domenica 17 agosto alle ore 21.00.Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".Un cammino impegnativo, dunque, quello che attende il Team Altamura, chiamato a dimostrare carattere e continuità fin dalle prime giornate per centrare l'obiettivo ormai dichiarato dalla società: la permanenza in serie C