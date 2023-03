Team Altamura, prima vittoria per Rogazzo

La Team Altamura riprende la marcia play-off, con una vittoria casalinga contro la Nocerina (2-1). Prima vittoria del tecnico Rogazzo. La squadra biancorossa si proietta nuovamente in alto dove la concorrenza è sempre molto determinata.I momenti principali:11' p.t. calcio di punizione di Caputo, nel gruppone in area spunta la testa di Errico che mette in rete35' p.t prolungata azione di Caputo che entra in area di rigore, lascia che Croce resti solo e senza marcatura e lo serve, basta un tocco ed è raddoppio3' s.t.: pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, la Nocerina si procura un calcio di rigore (atterramento in area) e Maletic concretizzaminutiultimi minuti della ripresa con emozioni in altalena: Croce pericoloso in area campana viene fermato dal portiere al 41'; nel recupero Maletic, solo in area, di testa manda poco sopra la traversa.