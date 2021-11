Team Altamura, prima vittoria in casa

Con un colpo di testa di De Vivo (su calcio d'angolo di Zerbo) al finire del primo tempo e con un "assolo" di Molinaro al 40' della ripresa, è stata una domenica da incorniciare per la Team Altamura. Ottenuta la prima vittoria in casa contro il Rotonda. Finalmente i biancorossi sono riusciti a sbloccarsi. Un successo meritato contro una squadra avversaria che ha provato più volte a riportare la partita dalla sua o a rimettersi in carreggiata ma i ragazzi altamurani non lo hanno permesso e hanno così interrotto la striscia positiva della formazione del Pollino.Tre punti preziosi nella marcia verso la salvezza. La classifica è ancora deficitaria ma questa vittoria fa ben sperare. Manca ancora la continuità nei risultati.Domenica prossima la Team ha l'opportunità di un bel "uno-due", ferme restando la concentrazione e la motivazione. La squadra altamurana è attesa in casa del Brindisi, finora la delusione del girone H e ultima in classifica con due punti.