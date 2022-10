Team Altamura, passo falso in casa

Nella sesta giornata del campionato di serie D, girone H, la Team Altamura commette un passo falso. Perde in casa contro il Casarano. Risultato finale: 0-2, con reti di Burzio (alla mezz'ora del primo tempo) e doppietta di Vitofrancesco nella ripresa.S'interrompe la striscia positiva, culminata con la bella vittoria di Francavilla in Sinni.notizia in aggiornamento