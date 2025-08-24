Team Altamura: parte il campionato con trasferta a Caserta

𝗖𝗔𝗦𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗔 𝗙𝗖 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔1^ Giornata Serie CLunedi 25 agosto 2025, ore 21:00Caserta, stadio "Alberto Pinto"Si avvicina il debutto in campionato del Team Altamura, nella stagione di serie C 2025/2026. Si parte con una trasferta a Caserta, nel posticipo.Nel pre-partita, inevitabile fare un passo indietro, alla sconfitta di domenica a Casarano. "Non c'è da rialzare - ha detto il tecnico Devis Mangia - perché la squadra ha fatto una buona prestazione. E io intanto guardo quella, perché il faro è sempre quello: vedere che tipo di prestazione fa la squadra. Per quanto riguarda eventuali cambi, abbiamo ancora un allenamento. Però ripeto: io parto dal presupposto che secondo me la gara di Casarano è stata una gara positiva, e quindi parto da quello. Il Casarano ha tutto per fare un campionato da protagonista. Per quanto riguarda la Casertana è un'altra partita. C'entra secondo me poco sia la gara della Casertana di Coppa Italia, sia la nostra, perché il campionato è altro. La Casertana è un'ottima squadra, ha delle ottime individualità, sicuramente un allenatore valido. E quindi è una squadra con qualità importanti. Andremo là, ma andremo là a fare la nostra partita, con la nostra idea di gioco, con la nostra mentalità."In Serie C ha debuttato il Football Video Support per una revisione di possibili errori arbitrali nelle decisioni più importanti. Il tecnico biancorosso dice la sua: "Penso che tutto quello che viene fatto per togliere dubbi o eventuali errori è benvenuto. È chiaro che siamo all'inizio, quindi ci sarà un po' di rodaggio da fare, come quando c'è sempre qualche novità. Ma l'importante penso che sarà creare la giusta collaborazione tra i calciatori, gli ufficiali di gara e soprattutto con gli allenatori. Questa penso sarà la chiave."In conferenza stampa è intervenuto anche il DS Matteo Lauriola. "Il destino - ha detto - ha voluto che arrivassi qui ad Altamura, dove ovviamente ho tante motivazioni da mettere in campo per cercare di ottenere i risultati che insieme con il mister Mangia e la proprietà ci siamo prefissati. Quindi al di là della professionalità è stata anche una scelta di cuore. Assolutamente sì". E sulla stagione, ha dichiarato: "Siamo ad una settimana dalla fine del calciomercato. Dobbiamo completare sicuramente delle uscite che riguardano calciatori che non fanno parte del progetto tecnico. Poi porteremo a casa qualche altro elemento per completare l'organico da mettere a disposizione del mister. Sono orgoglioso di ognuno degli acquisti fatti, che hanno detto ìsì al progetto Altamura, al mio invito ad accettare questo progetto tecnico. Ognuno di loro sicuramente porterà esperienza e professionalità, che è uno degli aspetti che mi aspetto di far crescere in questo contesto qua. E importanti, secondo me, si riveleranno gli acquisti fatti per quanto riguarda giovani di grossa prospettiva, vedi Esposito, Nazzaro, Zazza. E spero di poter concludere un altro tesseramento al quale tengo tantissimo, che ad oggi preferisco tenere segreto".