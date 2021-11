Team Altamura, pareggio in extremis a Sorrento

Tutto nella ripresa. Al gol di La Monica, con un destro imparabile al 37', ha risposto Errico nei minuti di recupero sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si è così conclusa 1-1 la gara tra il Sorrento e la Team Altamura.Un punto che per i biancorossi sembrava insperato per la brutta piega che la trasferta stava prendendo. Un'altra partita molto sofferta. Un punticino che muove la classifica. Resta, però, sempre invischiata nella zona play-out.Buona la reazione, già dimostrata in altre partite, che ha consentito di riprendere i capelli una partita persa. Ma la Team conferma tutti i suoi problemi realizzativi in attacco e facilmente va sotto, costretta poi a delle rincorse forsennate.