Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”

Siciliani penalizzati di 8 punti ma virtualmente secondi in classifica

Altamura - sabato 20 settembre 2025 13.32
Team Altamura - Trapani
5ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 21 Settembre 2025, ore 15:00
Altamura, Stadio "Tonino D'angelo"

Weekend alle porte significa nuovo appuntamento con il campionato di Serie C del nostro Team Altamura. Biancorossi al 14esimo posto in classifica dopo 4 giornate (1V, 1N, 2P) con 4 punti raccolti nelle ultime due contro Cavese (2-1) e Atalanta U23 (0-0). Al "D'Angelo" arriva il Trapani, imbattuto (3V, 1N, 0P) con 10 gol fatti e 1 subito - attualmente miglior difesa del campionato - e che occupa il 17esimo posto con soli 2 punti, a causa degli 8 punti di penalizzazione inflissi dalla federazione.

A riguardo, si è espresso Mister Devis Mangia nella conferenza stampa alla vigilia del match: "Il valore del Trapani, penso che sia oggettivo. Hanno dei giocatori di altissimo livello per la categoria, dei giocatori che possono fare la differenza, giocatori offensivi di grande qualità e con delle caratteristiche importanti. Una squadra che ha delle potenzialità importanti e le ha mostrate in tutte le gare finora disputate, quindi mi aspetto di trovare una squadra di grande qualità con dei giocatori offensivi, ripeto, di qualità, centrocampisti bravi. Sulla difesa i numeri dicono molto molto solida, quindi questo sicuramente, poi noi dobbiamo cercare di fare, ripeto, la nostra gara e portare avanti i nostri principi di gioco sapendo quelle caratteristiche che in una gara del campionato di Serie C non devono mai mancare."

"A Bergamo - ha detto il tecnico sulla gara di domenica scorsa - abbiamo fatto una partita valida, secondo me, sotto tutti i punti di vista, sicuramente molto valida dal punto di vista tattico, per come è stata interpretata. Sono stati bravi i ragazzi per come hanno interpretato la gara. Abbiamo concesso qualcosa magari nel primo tempo, ma più su qualche imprecisione nostra, secondo me, e invece nel secondo tempo l'abbiamo gestita benissimo. Nell'ultima mezz'ora abbiamo avuto anche la possibilità di andare in vantaggio, quindi nel complesso direi due gare positive."

Riguardo la rosa si è espresso così: "La squadra sta lavorando bene. Io ho detto e continuo a dire che la squadra lavora bene, però c'è bisogno di tempo. C'è bisogno che i giocatori si conoscano, c'è bisogno che lavorino insieme perché alcuni dei giocatori sono arrivati proprio verso la fine del mercato e quindi hanno bisogno di lavorare insieme, di conoscersi meglio e qualcuno anche di migliorare un po' la condizione fisica e mi sembra che questo stia succedendo, ma noi dobbiamo continuare a lavorare, non cambiare assolutamente niente e essere consapevoli di quello che bisogna fare per ottenere dei risultati positivi."

In conclusione, il mister ha fatto il punto sugli infortunati e indisponibili: "Come arriviamo a questa partita con lo spogliatoio? Siamo nella stessa situazione della settimana scorsa, identica, quindi gli stessi giocatori disponibili e ancora fuori quelli che erano fuori settimana scorsa (Peschetola e Agostinelli, ndr).  

Appuntamento, quindi, domani ore 15:00 per Team Altamura - Trapani allo stadio ''Tonino D'angelo'' e visibile su Sky al canale 254 e NOW.
  • Team Altamura
