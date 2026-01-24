Team - Cosenza
Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta

Mister Mangia: “Squadra di altissimo livello, con giocatori di grande prospettiva.”

Altamura - sabato 24 gennaio 2026 18.28
Team Altamura - Atalanta U23
23ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 25 Gennaio 2026, ore 12:30
Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''

Nella suggestiva cornice dello stadio "Tonino D'Angelo" il Team Altamura ospita e affronta l'Atalanta U23 di Mister Bocchetti, nel 23° turno di Serie C - Girone C. Team Altamura di Devis Mangia che è reduce da un'altra vittoria in trasferta (1-2) contro la Cavese e attualmente all'11º posto a 26 punti, ospiti invece reduci da un'altra sconfitta (1-0 a Salerno), la 5ª nelle ultime 7 e attualmente al 12° posto a 25 punti. L'unico precedente tra Team Altamura e Atalanta U23 in Serie C - Girone C è la gara d'andata disputata a settembre 2025 a Bergamo, terminata 0-0.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Ho la fortuna di avere dei ragazzi intelligenti, dobbiamo pensare a fare la nostra partita sapendo che, con la consapevolezza anche, che abbiamo dei valori e dei numeri che vanno migliorati sotto alcuni punti di vista. L'Atalanta è una squadra di qualità, di corsa e intensa, che ha dell'individualità. Alcuni giocatori per me sono molto forti. Quindi è una squadra di altissimo livello, con giocatori secondo me di grande prospettiva. Obiettivo stagionale vista la classifica? Ognuno può pensarla come gli pare, io sto ben fissato ed equilibrato sulla realtà, perché mi ricordo 15 giorni fa quello che si diceva e quello che si dice adesso. A me mi interessa poco, noi dobbiamo pensare a fare le cose concrete e pensare alla partita di domani, tutti gli altri ragionamenti per me lasciano il tempo che trovano. Io penso con la squadra a fare il massimo per ottenere il massimo nella gara di domani."

"Ne approfitto per ringraziare Checco Lepore per il contributo importantissimo sia dal punto di vista tecnico-tattico ma anche morale che ha dato a questa squadra e ha contribuito insieme ai suoi compagni a ottenere i risultati che abbiamo ottenuto fino adesso. Ho rispettato pienamente quella che era la sua volontà perché quando si va a toccare aspetti che non sono più strettamente calcistici ma sono anche legati alla famiglia uno deve fare un passo indietro. Ringrazio anche Daniele Franco e Lino Ortisi per il contributo che hanno dato anche loro finché sono rimasti qua a questa squadra. Per il mercato sappiamo che abbiamo delle necessità e vediamo un po' quello che succede da qui a fine mercato, perché per me quelle che sono delle necessità sono chiare, poi dopo è chiaro che ci sono delle dinamiche che esulano un po' dalla volontà di tutti. Vediamo un po' quello che succede, adesso però rimaniamo concentrati su quello che dobbiamo fare con i ragazzi che abbiamo a disposizione, purtroppo anche domani non ne avrò purtroppo tutti a disposizione." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Siamo gli stessi dell'ultima gara. L'unico giocatore che rientra è Esposito nella lista dei convocati rispetto all'ultima partita."  Appuntamento, dunque, per domenica 25 Gennaio 2026, alle ore 12:30 per Team Altamura-Atalanta U23, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale, Dipinto, Doumbia, Falasca; Rosafio, Curcio, Grande.
  • Team Altamura
