Team Altamura: obiettivo raggiunto, è salvezza

La Team Altamura è salva e mantiene la serie D. La matematica sorride nella penultima giornata del girone H. La squadra di Dibenedetto ha superato per 3-0 il Bisceglie, a rischio retrocessione.Le reti sono state siglate da Tedesco (doppietta) e Baradji. La Team ha controllato la gara sin dall'inizio ed è passata in vantaggio sul finire della frazione, con un rigore realizzato da Tedesco che in precedenza si era reso pericoloso ed era andato vicino al gol in rovesciata. Nella ripresa le altre due reti dello stesso Tedesco, servito da Cannito, e da Baradji.E subito dopo il fischio finale, è scoppiata l'euforia per il traguardo raggiunto. E' stata un'annata al cardiopalma, con risultati altalenanti. Tra risultati insperati e delusioni inattese. Ma alla fine la salvezza è raggiunta.(notizia in fase di aggiornamento)