Team Altamura non si ferma: superato il Latina

Decisiva un'incursione di Peschetola. Sesto risultato utile consecutivo

Altamura - martedì 10 febbraio 2026 20.11
26ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Latina 1-0
60' aut. Pace (A).

Turno infrasettimanale e terza partita in 10 giorni, nel mese di febbraio, per il Team Altamura. Al D'Angelo, nuovamente, i ragazzi di Mister Mangia sfidano i nerazzurri del Latina, nel match valevole per la 25ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-0: l'autorete di Pace su iniziativa di Peschetola regala ai biancorossi altri 3 punti e il 6º risultato utile e la 5ª vittoria nelle ultime 6.

Mister Devis Mangia perde Rosafio, oltre ad Agostinelli e Poli e cambia qualcosa nell'undici iniziale.  I biancorossi scendono in campo così: Alastra; Zazza, Silletti, Esposito; Mogentale, Doumbia, Dipinto, Falasca; Millico, Curcio, Grande;
A disposizione: Viola, Suazo, Crimi, Florio, Albajrami, Peschetola, Nazzaro, Dimola, Simone, Mbaye, Fantoni.

L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Primo tempo nel quale regna l'equilibrio senza particolari occasioni da parte di entrambe. La difesa biancorossa tiene molto bene dinanzi ai lanci lunghi degli avversari e nerazzurri organizzati nel stroncare le ripartenze dei ragazzi di Mangia. All'intervallo si va dunque sullo 0-0.

Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Al 60º minuto, progressione sulla fascia di Peschetola - neo-entrato al 59º - che crossa in mezzo e sbatte sul difensore nerazzurro Pace siglando così l'autogol e il vantaggio dell'1-0 per i biancorossi. Latina che accusa il colpo e prova a rientrare in partita, reclamando anche un rigore con la card e rivisto al FVS, ma il direttore di gara non è dello stesso parere e non concede nulla. D'altro canto, i biancorossi provano a chiudere il match in più occasioni ma la gara rimane su quel parziale che risulterà essere il risultato finale.

Team Altamura momentaneamente al 9º posto in classifica con 36 punti. Appuntamento adesso per il 15 Febbraio 2026, alle ore 20:30 per Potenza-Team Altamura, valevole per la 27ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6, Silletti 6.5, Esposito 5.5 (46' Mbaye 6); Mogentale 6, Doumbia 5.5 (46' Nazzaro 6.5), Dipinto 5.5, Falasca 6; Millico 6.5 (59' Peschetola 7.5), Curcio 6, Grande 6 (75' Crimi 6.5).
  • Team Altamura
