Foto Team Altamura
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Calcio

Team Altamura: non riesce l'impresa a Salerno

Biancorossi in vantaggio grazie a un guizzo di Grande, poi la rimonta

Altamura - lunedì 23 marzo 2026 22.53
33ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Salernitana - Team Altamura 2-1
2' aut. Lescano (A); 45' Lescano (S); 75' Anastasio (S).

Posticipo del lunedì sera nel match valevole per la 33ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C tra Team Altamura e Salernitana allo stadio "Arechi" di Salerno. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 2-1: i granata rimontano con Lescano e Anastasio.

Mister Devis Mangia deve rinunciare a Poli e Rosafio oltre a Peschetola e Crimi e propone il seguente undici: Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti (C); Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Falasca; Grande; Millico, Curcio.
A disposizione: Viola, Suazo, Doumbia, Agostinelli, Florio, Simone, Nicolao, Dimola, Celi.

Nella prima frazione di gioco, i biancorossi la sbloccano alla prima occasione: la palla arriva al limite dell'area sul destro di Grande che calcia e carambola su Lescano siglando lo 0-1 a favore del Team Altamura. Ma al 19º i biancorossi rimangono in 10, causa l'espulsione di Curcio per fallo pericoloso su Golemic. Attacca la Salernitana e il Team Altamura paga l'ingenuità in area di Mbaye che tocca il pallone con la mano e concede il rigore, poi realizzato da Lescano, andando all'intervallo sull'1-1.

La seconda frazione di gioco riparte con la Salernitana che prova, con l'uomo in più, a portare a casa i 3 punti. L'occasione, seppur strana, arriva al minuto 75: Anastasio crossa ma il pallone prende un effetto strano e beffando Alastra finisce in porta.

Team Altamura momentaneamente all'11º posto in classifica con 40 punti. Appuntamento adesso per il 29 Marzo 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Siracusa, valevole per la 34ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6; Mbaye 5 (83' Doumbia SV), Zazza 6, Silletti 6 (46' Esposito 6); Mogentale 6, Dipinto 6, Nazzaro 6 (87' Florio SV), Falasca 5.5 (82' Agostinelli SV); Grande 7; Millico 6.5 (46' Simone 6), Curcio 5. Arbitro: Pizzi 6.5
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