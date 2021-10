Team Altamura, niente da fare contro il Lavello

Seconda sconfitta in casa. La terza su quattro partite del campionato di serie D (girone H). La Team Altamura, sul proprio campo, si arrende al Lavello che passa al "D'Angelo" con una doppietta. Solo alla fine della gara la Team ha avuto dei guizzi, uno dei quali ha portato al gol di Molinaro al 46' della ripresa. Risultato finale: 1-2.Decisivi gli errori ma, a parte alcune giocate di orgoglio, la reazione è stata tardiva o insufficiente. Colpita quasi a freddo a sei minuti dall'inizio della gara, i padroni di casa non sono mai riusciti a rendersi realmente pericolosi in chiave offensiva. Nella ripresa i lucano hanno raddoppiato. Solo alla fine, a tempo quasi scaduto, è arrivato il gol che ha accorciato le distanze.Fermo restando il valore della squadra avversaria, nel complesso la prestazione altamurana non è convincente. Tanti dubbi per l'allenatore Pezzella.Gli altri risultati della 4^ giornataBisceglie - Casertana 0-0Casarano - Cerignola 2-0Fasano - Mariglianese 1-0San Giorgio - Francavilla 1-2Fbc Gravina - Nardò 1-0Molfetta - Bitonto 0-1Nola - Virtus Matino 2-1Sorrento - Brindisi 1-0Rotonda - Nocerina si gioca domaniIn classifica, a sorpresa, la Fbc Gravina è al primo posto con 9 punti insieme a Casarano e Francavilla. In coda peggio della Team, che ha solo un punto, fa il Brindisi, alla quarta sconfitta consecutiva. Chiude la classifica il Rotonda, a -7 (dopo la penalizzazione di -8) con una gara in meno.