Team Altamura molto deludente a Portici, quarto ko di fila

Una Team Altamura senza più motivazioni e obiettivi ma anche molto deludente quella che è scesa in campo a Portici, subendo una sconfitta netta (3-0). Sul rettangolo di gioco due squadre dalle opposte sensazioni. I campani in lotta per la salvezza e dall'altra i biancorossi senza mordente, stabilmente in una posizione di metà classifica che non consente né ambizioni ma d'altro canto al riparo da rischi.E' la quarta sconfitta di fila per la Team. In linea con un girone di ritorno molto poco proficuo, con due sole vittorie (le trasferte a Gravina e Casarano) e vari pareggi, per non dire delle gare perse.Un andamento che riflette in parte i malumori della società che negli scorsi giorni ha comunicato la volontà di disimpegnarsi.Prossima gara: domenica 6 giugno, al D'Angelo contro il Francavilla, un'altra squadra impegnata nella lotta per non retrocedere e non ancora del tutto al sicuro.