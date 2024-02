Team Altamura: la vittoria più importante

La vittoria più importante. Team Altamura sbanca il campo del Nardò e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa per il salto di categoria. Risultato finale: 0-1, con rete di Molinaro nella ripresa, su calcio di rigore.Nella gara più attesa, la squadra di Giacomarro si scrolla di dosso la "pareggite". Prima di questa domenica, cinque pareggi su sei gare. Qualche timore per un rallentamento della capolista ma, alle spalle, le altre non hanno approfittato.Oggi, sostenuti da un foltissimo gruppo di tifosi altamurani, i biancorossi sono entrati in campo molto motivati. Prima tempo molto equilibrato. Nella ripresa la rete decisiva. Dal dischetto Molinaro, molto freddo, spiazza il portiere. Nel complesso, una partita sotto controllo da parte del Team Altamura che ha limitato i rischi.Si porta a +7 dal Nardò. E ora in corsa resta il Martina che mercoledì è attesa a Casarano nel posticipo della settima giornata di ritorno del campionato.