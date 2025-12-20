Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata

Casarano - Team Altamura19ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CDomenica 21 Dicembre 2025, ore 20:30Casarano, Stadio "Giuseppe Capozza"Il Team Altamura conclude in trasferta - ma sempre in terra pugliese - il girone d'andata del campionato Serie C Sky Wifi Girone C. Lo conclude laddove la stagione ha avuto inizio in estate, a metà agosto, in Coppa Italia, con i rossoblu che hanno superato il turno vincendo 1-0. Ma erano altri tempi e la squadra era ancora un cantiere aperto, come ha dichiarato il Mister Devis Mangia in conferenza stampa oggi. I biancorossi sono imbattuti nel mese di dicembre, reduci dal pareggio interno con l'Audace Cerignola (1-1) e prima ancora dalla vittoria di Giugliano (0-1) e che li vede attualmente al 14esimo posto con 20 punti. Ad aspettarli troveranno un Casarano che, invece, non ha ancora vinto nel mese di dicembre, reduci dalla sconfitta a Crotone (2-0) e prima ancora dal pareggio interno col Latina e che li vede comunque attualmente in zona play-off all'8° posto con 25 punti.Nei testa a testa, salta all'occhio la curiosità: il Team Altamura - in 6 incontri al "Capozza" - non ha mai vinto né pareggiato. Domani la parola al campo per invertire questo andamento.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il bicchiere è giusto, perché è quello che abbiamo ottenuto. E io sono convinto che alla fine quello che è il risultato è quello che si è meritato. Voglio sempre che ci sia la mentalità di provare a fare sempre qualcosa di meglio. Lo dico ai ragazzi ogni giorno in allenamento e lo pretendo anche quando si guarda la classifica e i numeri. Non è uno scontro diretto, nel senso che il Casarano non fa un campionato come il nostro. Non è stata costruita per fare il campionato come quelle squadre con cui stiamo lì. È una squadra di livello alto, è una squadra che può lottare per i primi posti della classifica per come è costruita ed ha delle individualità importanti che fanno la differenza , oltre ad avere un'idea di gioco chiara. Quindi giocare là è sicuramente complicato.""L'inizio è chiaro, eravamo un cantiere aperto. E questo penso sia durato fino alla terza giornata di campionato. Poi abbiamo cominciato a creare, a raggiungere un certo equilibrio e da quel momento in poi mi sembra che forse ne abbiamo sbagliata una sola, di gara. Il discorso è sempre legato a quello che hai ottenuto, quello che abbiamo e ci siamo meritati, su cui dobbiamo costruire le basi per costruire tutto quello che verrà. Quello è fondamentale e si parte da lì, io sono convinto che questa squadra ha margini di crescita ancora importanti. Mercato? L'importante è non toccare l'equilibrio, è fondamentale. Quindi vedremo un po' quello che si potrà fare. Le idee sono ben chiare, ma dobbiamo fare le cose con intelligenza e serietà come ha fatto sempre questa società ed è una caratteristica che tutti devono tenere in considerazione. Perché quando hai una società che è equilibrata e seria, che rispetta gli impegni e le scadente e lo sapete benissimo, è un equilibrio che va mantenuto assolutamente. Poi è chiaro che tutti vogliamo fare meglio, però bisogna avere anche la lucidità di mantenere un equilibrio sotto tutti i punti di vista" ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "La squadra sta bene. Abbiamo fuori Tobia (Mogentale, ndr) per la squalifica e Rosafio non è mia intenzione rischiarlo in questo momento, quindi deve recuperare ancora pienamente e non è il caso di prendersi dei rischi in questo momento. Poli è a posto, sta bene, è recuperato. Ha preso una bella botta, si è allenato i primi giorni della settimana e poi si è allenato regolarmente, quindi sarà disponibile. Gli altri sono tutti disponibili" Appuntamento, dunque, per domenica 21 dicembre 2025, alle ore 20:30 per Casarano-Team Altamura, allo stadio Tonino D'Angelo di Altamura e visibile su Sky al canale 253 e NOW.La probabile formazione: 12. Viola; 18. Silletti (c), 13. Poli, 32. Lepore; 30. Nazzaro, 6. Doumbia, 4. Dipinto, 16. Grande; 10, Curcio; 9. Suazo, 14. Simone.