Team Altamura: l'Avellino non fa sconti e festeggia

Tutto secondo pronostico. In un "Partenio" gremito per la festa promozione in serie B, Team Altamura è sovrastato dal clima celebrativo e dalla forza dei "lupi". I padroni di casa non fanno sconti e "timbrano" con la vittoria anche l'ultima di campionato. Commentando nella conferenza post-gara, Di Donato ha parlato di "una buona gara" ma in campo si sono visti i valori che premiano l'Avellino "squadra quadrata e determinata per ottenere ciò che voleva".Per i biancorossi un guizzo nel finale, complice un'autorete, consente di accorciare il divario. Ma si sapeva che non sarebbe stata la partita della vita. I biancorossi sono arrivati esausti e, comunque, soddisfatti per aver conquistato la salvezza con anticipo, pur essendo una neopromossa.In coda, per il pareggio del Foggia a Picerno e la vittoria della Casertana a Trapani, sarà il Foggia a giocarsi lo spareggio play-out contro il Messina per l'ultimo dei tre posti retrocessione.