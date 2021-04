Team Altamura, ko in casa contro il Picerno

S'interrompe la striscia positiva della Team Altamura. La squadra biancorossa si arrende in casa contro il forte Picerno. I lucani si aggiudicano la gara grazie a due reti nel primo tempo, entrambi sugli sviluppi di calci d'angolo in cui la difesa dei padroni di casa ha concesso troppo.Non è servito il gol di Moussa nella ripresa. Finisce 1-2. Ma tante le occasioni da gol per gli altamurani, non concretizzate.Recriminazioni pure per l'arbitraggio soprattutto per la mancata espulsione di Stasi a dieci minuti del primo tempo.