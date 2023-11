Team Altamura: in un colpo solo vittoria e primo posto

Superato il Martina (1-0). Si ritrova in testa per la sconfitta del Fasano a Gravina

"Grande prestazione. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta". Con queste parole mister Giacomarro saluta la vittoria della Team Altamura nello scontro diretto contro il Martina (1-0). Decisiva la rete di Lattanzio; entrato nella ripresa: riceve da Bolognese che passa dietro e Lattanzio realizza con un tiro centrale a effetto.Risultato giusto. L'Altamura ha fatto la partita, creando molte numerose palle gol. Nel primo tempo, dopo il deciso predominio territoriale, ha tremato per una traversa colpita dagli ospiti. Nel secondo tempo, i cambi: Team Altamura sempre padrona del campo, quindi il vantaggio meritato che ha saputo difendere.La Team si riprende la testa della classifica e torna capolista grazie al passo falso del Fasano che cede nettamente contro la Fbc Gravina per 4-1 (leggi la cronaca su Gravinalife in questa notizia) . Classifica, comunque, piuttosto corta. Ben nove squadre (cioè la metà) sono in quattro punti.Domenica prossima trasferta contro il Santa Maria del Cilento, a Castellabate (Salerno), per mantenere il ritmo giusto delle ultime due gare con altrettante vittorie.