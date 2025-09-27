Team Altamura in trasferta a Latina

Ultima partita del mese di settembre per il campionato di Serie C del Team Altamura. Biancorossi reduci da un altro ottimo pareggio (1-1) in casa contro del Monopoli e attualmente stabili al 13esimo posto in classifica dopo 6 giornate (1V, 3N, 2P) con 6 punti. Un'altra trasferta, stavolta al "Francioni" di Latina. Nerazzurri all'11° posto in classifica con 7 punti (2V, 1N, 3P) e reduce dalla vittoria a Cavese (0-2).Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "La partita è una partita difficile come tutte le partite di questo campionato, questo girone è così, non ci sono partite semplici o scontate per nessuno. Sul Latina io penso che sia molto indicativa l'ultima gara che è stata fatta. Hanno cambiato qualcosa, hanno fatto una partita molto solida, in più hanno dei giocatori con delle individualità importanti all'interno della rosa. Quindi mi aspetto come punto di riferimento l'ultima gara del Latina. Per quanto riguarda noi, come ho detto già prima della seconda gara, c'è un grande confronto con lo staff di preparatori, lo staff sanitario e il dottore per capire bene come vanno i recuperi dei ragazzi, poi in base a quello si faranno le scelte più opportune."Sulla gara di Monopoli, ha commentato: "Forse ci stava la vittoria, non è che sarebbe stato un rischio. Io prendo la positività di tutte queste prestazioni, quindi sono convinto che è un percorso di crescita il nostro e arriverà il momento dove queste opportunità verranno concretizzate. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando, non c'è da lavorare sulla testa in particolare per una cosa o per l'altra, noi dobbiamo mantenere l'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime settimane e pensare a migliorare, perché è una caratteristica che si deve sempre contraddistinguere, quella di provare sempre a fare qualcosa di meglio." ha successivamente analizzato il mister riguardo le occasioni mancate nelle partite precedenti che potevano valere qualche punto in più in classifica.Su entrambe le fasi di gioco, invece, ha ribadito un concetto molto importante: "Dobbiamo pensare a fare bene con la squadra che abbiamo a disposizione e sono convinto che tutti i ragazzi hanno tutte le caratteristiche per fare bene. Bisogna pensare a mettere nelle migliori condizioni i ragazzi di esprimerci e penso che anche se questi ragazzi se sentono intorno a sé anche un po' di positività li aiuterebbe anche a fare meglio. Se uno comincia a sentire che manca un attaccante, se io fossi uno degli attaccanti di Altamura mi girerebbero un pochetto le scatole. Io sono contento dei ragazzi che ho e noi dobbiamo pensare che abbiamo margini di miglioramento… ciò vuol dire che possiamo migliorare nella fase offensiva compresa quella realizzativa e nella fase difensiva, perché qui non è che se si fa un gol in più è merito dei attaccanti e se si piglia un gol in più è demerito dei difensori. Non funziona così."In conclusione, il mister ha fatto nuovamente il punto sugli infortunati e indisponibili: "Penso che saremo nella stessa condizione della gara di Monopoli. Lo stesso gruppo di giocatori disponibili e gli altri ancora in fase di recupero." Appuntamento, dunque, domenica 28 settembre 2025 ore 17:30 per Latina - Team Altamura, visibile su Sky al canale 254 e NOW.