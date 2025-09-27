Team Altamura
Team Altamura
Calcio

Team Altamura in trasferta a Latina

Mister Mangia: “Ultime prestazioni positive” 

Altamura - sabato 27 settembre 2025 13.36
Latina - Team Altamura
7ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 28 Settembre 2025, ore 17:30
Latina, Stadio "Domenico Francioni"

Ultima partita del mese di settembre per il campionato di Serie C del Team Altamura. Biancorossi reduci da un altro ottimo pareggio (1-1) in casa contro del Monopoli e attualmente stabili al 13esimo posto in classifica dopo 6 giornate (1V, 3N, 2P) con 6 punti. Un'altra trasferta, stavolta al "Francioni" di Latina. Nerazzurri all'11° posto in classifica con 7 punti (2V, 1N, 3P) e reduce dalla vittoria a Cavese (0-2).

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "La partita è una partita difficile come tutte le partite di questo campionato, questo girone è così, non ci sono partite semplici o scontate per nessuno. Sul Latina io penso che sia molto indicativa l'ultima gara che è stata fatta. Hanno cambiato qualcosa, hanno fatto una partita molto solida, in più hanno dei giocatori con delle individualità importanti all'interno della rosa. Quindi mi aspetto come punto di riferimento l'ultima gara del Latina. Per quanto riguarda noi, come ho detto già prima della seconda gara, c'è un grande confronto con lo staff di preparatori, lo staff sanitario e il dottore per capire bene come vanno i recuperi dei ragazzi, poi in base a quello si faranno le scelte più opportune."

Sulla gara di Monopoli, ha commentato: "Forse ci stava la vittoria, non è che sarebbe stato un rischio. Io prendo la positività di tutte queste prestazioni, quindi sono convinto che è un percorso di crescita il nostro e arriverà il momento dove queste opportunità verranno concretizzate. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando, non c'è da lavorare sulla testa in particolare per una cosa o per l'altra, noi dobbiamo mantenere l'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime settimane e pensare a migliorare, perché è una caratteristica che si deve sempre contraddistinguere, quella di provare sempre a fare qualcosa di meglio." ha successivamente analizzato il mister riguardo le occasioni mancate nelle partite precedenti che potevano valere qualche punto in più in classifica.

Su entrambe le fasi di gioco, invece, ha ribadito un concetto molto importante: "Dobbiamo pensare a fare bene con la squadra che abbiamo a disposizione e sono convinto che tutti i ragazzi hanno tutte le caratteristiche per fare bene. Bisogna pensare a mettere nelle migliori condizioni i ragazzi di esprimerci e penso che anche se questi ragazzi se sentono intorno a sé anche un po' di positività li aiuterebbe anche a fare meglio. Se uno comincia a sentire che manca un attaccante, se io fossi uno degli attaccanti di Altamura mi girerebbero un pochetto le scatole. Io sono contento dei ragazzi che ho e noi dobbiamo pensare che abbiamo margini di miglioramento… ciò vuol dire che possiamo migliorare nella fase offensiva compresa quella realizzativa e nella fase difensiva, perché qui non è che se si fa un gol in più è merito dei attaccanti e se si piglia un gol in più è demerito dei difensori. Non funziona così."

In conclusione, il mister ha fatto nuovamente il punto sugli infortunati e indisponibili: "Penso che saremo nella stessa condizione della gara di Monopoli. Lo stesso gruppo di giocatori disponibili e gli altri ancora in fase di recupero."  Appuntamento, dunque, domenica 28 settembre 2025 ore 17:30 per Latina - Team Altamura, visibile su Sky al canale 254 e NOW.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura, terzo pareggio consecutivo Team Altamura, terzo pareggio consecutivo A Monopoli termina 1-1. A Tirelli risponde Ortisi. 
Team Altamura, a Monopoli senza pubblico Team Altamura, a Monopoli senza pubblico Turno infrasettimanale in serie C. Il pre-partita del tecnico Mangia
Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani Al “D’Angelo” termina in parità tra granata e biancorossi
Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo” Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo” Siciliani penalizzati di 8 punti ma virtualmente secondi in classifica
Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta Termina 0-0 contro l’Atalanta U23 ma ottima prestazione dei biancorossi
Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23 Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23 Trasferta a Bergamo per i biancorossi, sperando di confermarsi
Team Altamura: vittoria al cardiopalma Team Altamura: vittoria al cardiopalma I biancorossi s'impongono 2-1 con la Cavese. In gol Simone e Curcio
Team Altamura a caccia della prima vittoria Team Altamura a caccia della prima vittoria Dopo i ko di Caserta e contro il Crotone
Soccer Altamura, sale l’attesa per l’esordio casalingo
27 settembre 2025 Soccer Altamura, sale l’attesa per l’esordio casalingo
Tv: Lucia Forte diventa "Boss in incognito "
26 settembre 2025 Tv: Lucia Forte diventa "Boss in incognito"
Prezzo del grano in calo, protesta al porto e su lungomare di Bari
26 settembre 2025 Prezzo del grano in calo, protesta al porto e su lungomare di Bari
La soluzione della Bibbia alla guerra: al via la campagna mondiale dei Testimoni di Geova
26 settembre 2025 La soluzione della Bibbia alla guerra: al via la campagna mondiale dei Testimoni di Geova
In lutto il mondo delle steet band
25 settembre 2025 In lutto il mondo delle steet band
Competenze tecnologiche e carriere stabili
25 settembre 2025 Competenze tecnologiche e carriere stabili
Mensa scolastica: si parte lunedì
25 settembre 2025 Mensa scolastica: si parte lunedì
Team Altamura, terzo pareggio consecutivo
24 settembre 2025 Team Altamura, terzo pareggio consecutivo
Elezioni regionali in Puglia: si vota il 23 e il 24 novembre 2025
24 settembre 2025 Elezioni regionali in Puglia: si vota il 23 e il 24 novembre 2025
Pani di Puglia: presentato il progetto
24 settembre 2025 Pani di Puglia: presentato il progetto
Team Altamura, a Monopoli senza pubblico
23 settembre 2025 Team Altamura, a Monopoli senza pubblico
6
Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
23 settembre 2025 Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.