Team Altamura, impresa anche a Trapani con vittoria di misura

24ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CTrapani - Team Altamura 0-137' Curcio (A).A inaugurare il mese di febbraio, lato sportivo, ci pensa il Team Altamura nella 1ª gara del mese in trasferta allo stadio "Provinciale" di Trapani contro l'omonima compagine allenata da Mister Aronica. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 0-1. La 4ª rete stagionale di Curcio vale altri tre punti importantissimi in trasferta, la 3ª dopo Crotone e Cavese al quale - nel mezzo - si aggiunge il pareggio interno con l'Atalanta U23, contando dunque 10 punti nelle ultime 4 gare.Mister Devis Mangia recupera Florio ma deve rinunciare anche stavolta a Simone, Agostinelli ai quali si aggiungono Poli e Silletti, mentre il neo arrivato Millico parte dalla panchina. I biancorossi scendono in campo così: 97. Alastra; 20. Mbaye, 5. Zazza, 19. Esposito, 37. Falasca; 21. Mogentale, 8. Crimi (c), 30. Nazzaro; 7. Rosafio, 10. Curcio, 16. Grande;A disposizione: Spina, Viola, Suazo, Doumbia, Florio, Albajrami, Peschetola, Dipinto, Millico, Fantoni.L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Biancorossi che approcciano bene alla gara - 2 tiri in porta a favore dei 0 dei granata - e sfruttano bene la ripartenza concessagli al 37º minuto con Rosafio che, largo sulla fascia, offre il pallone in area a Curcio, l'equivalente di un rigore in movimento e la insacca alle spalle del portiere siglando il momentaneo 0-1 che manda le squadre negli spogliatoi su questo risultato.Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Il Trapani prova a riportare l'equilibrio in partita, il Team Altamura stringe i denti e si difende. Al minuto 81 pareggio momentaneo del Trapani, il gol di Kirwan che anticipa Falasca su cross è annullato dal FVS, dopo che mister Mangia reclama fallo su Millico. Al 92' Alastra con un miracolo tiene in vita i biancorossi che tornano in Puglia con altri 3 punti importantissimi. Per il Trapani questa è la 1ª sconfitta in casa.Team Altamura rimane momentaneamente al 10º posto - l'ultimo dei playoff - in classifica con 30 punti. Appuntamento adesso per il 6 Febbraio 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Monopoli, valevole per la 25ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.Le pagelle: Alastra 6.5; Mbaye 6 (82' Fantoni SV), Zazza 6, Esposito 5.5, Falasca 6; Mogentale 6; Crimi 6 (70' Dipinto 6), Nazzaro 6.5 (93' Doumbia SV); Rosafio 6.5 (70' Millico 6), Curcio 7, Grande 5.5.