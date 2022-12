Team Altamura, il pareggio sta stretto

Finisce in pari, 0-0, la trasferta della Team Altamura al "Curlo" di Fasano, per la 14esima giornata di serie D, girone H. La squadra di Ginestra ha avuto le sue occasioni ma non è riuscita a sfruttarle. Nel dopo partita, il tecnico altamurano si è detto comunque soddisfatto della prestazione, sebbene non sia arrivato il gol. Anzi, un gol c'è stato, nel primo tempo, ma è stato annullato. Su questo Ginestra non ha preferito commentare, a differenza di altre circostanze (vedi la trasferta contro la Cavese) in cui era andato su tutte le furie.Prosegue la striscia positiva, con il quinto pareggio e con tre vittorie. Il risultato di oggi sta stretto anche perché la Team continua a restare fuori dalla zona play-off che è lì, a portata di... piede. Nella prossima gara l'Altamura ha una buona opportunità per tornare a vincere: al D'Angelo arriverà la Puteolana, ultima della classe.