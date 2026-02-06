Team Altamura, il derby pugliese è biancorosso

25ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CTeam Altamura - Monopoli 2-06' Rosafio (A), 27' Curcio (A);Seconda partita nell'arco di 6 giorni, con vista sulla terza in 10, nel mese di febbraio, per il Team Altamura. Al D'Angelo, i ragazzi di Mister Mangia sfidano i biancoverdi del Monopoli nel derby di ritorno, nell'anticipo della 25ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 2-0: le sigle di Curcio e Rosafio nel primo tempo regalano ai biancorossi il momentaneo 9º posto in classifica e altri 3 punti che, a lungo termine, risulteranno vitali.Mister Devis Mangia recupera solamente Simone e anche stavolta deve rinunciare ad Agostinelli e Poli. I biancorossi scendono in campo così: Alastra; Zazza, Silletti, Esposito; Mogentale, Nazzaro, Crimi, Falasca; Rosafio, Curcio, Grande;A disposizione: Viola, Suazo, Doumbia, Florio, Albajrami, Peschetola, Dipinto, Millico, Dimola, Simone, Mbaye, Fantoni.L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Si vede subito un ottimo Team Altamura, al 6' Grande recupera palla in mezzo al campo, allarga per Curcio che in area serve Rosafio a tu per tu con Albertazzi per l'1-0. Al 12' esce Rosafio per infortunio entra Millico. Non tarda il raddoppio, al 27' Curcio su appoggio di Silletti da calcio d'angolo sigla il 2-0 col quale si andrà negli spogliatoi.Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Il Monopoli prova a rientrare in partita, ma i biancorossi non concedono quasi nulla nemmeno nel secondo tempo e blindano il risultato che vale altri 3 punti. Quarta vittoria - e un pareggio - nelle ultime 5.Team Altamura momentaneamente al 9º posto in classifica con 33 punti. Appuntamento adesso per il 10 Febbraio 2026, alle ore 18:00 per Team Altamura-Latina, valevole per la 26ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.