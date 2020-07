Team Altamura, i primi volti nuovi

Primi colpi di mercato per la Team Altamura che si prepara ad affrontare il campionato 2020-2021 di serie D. La società altamurana ha ufficializzato l'arrivo in maglia biancorossa dell'attaccante Sebastiano Aperi e del difensore Giordano Pantano. Sono loro i primi acquisti a disposizione di mister De Candia per la nuova stagione.Aperi, classe 1992, vanta una grande esperienza nella categoria. Originario di Catania, il giocatore ha militato in diverse tra cui il Padova con cui ha vinto il campionato nella stagione 2015. Lo scorso anno Aperi è stato al servizio della Union Feltre. Con la squadra bellunese il duttile attaccante, con doti realizzative e di costruzione della manovra ha inanellato 26 presenze mettendo a segno 4 reti.Altro innesto per rinforzare la difesa biancorossa l'arrivo alla corte di mister De Candia del difensore Giordano Pantano. Il 28 mancino di scuola Lazio ha una lunga esperienza e militava nei campionati professionistici con Pro Patria, Lucchese e Lumezzane. Il centrale di difesa vanta anche alcune esperienze all'estero dove ha militato nel Selfoss, squadra della serie B islandese. Al suo rientro in Italia ha giocato con Acireale, Budoni e in ultimo nella passata stagione con il Nardò, facendo registrare 14 presenze.Un assaggio di mercato per la Team che- secondo voci vicine alla società- ha in serbo ancora diversi colpi, anche ad effetto, per allestire una rosa che consenta al nuovo allenatore di portare la squadra a ben figurare in un campionato che si presenta più difficile degli scorsi anni e che, si spera, possa essere piena di soddisfazioni.