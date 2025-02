Team Altamura, giornata storta contro il Giugliano

Un pomeriggio da dimenticare per Team Altamura. Sconfitta in casa 0-1 contro il Giugliano, in rete con Peluso allo scadere del primo tempo.Biancorossi quasi irriconoscibili e in formazione notevolmente cambiata da Di Donato, probabilmente per dare fiato ai calciatori che maggiormente sono stati impiegati nelle scorse settimane. "Steccata" una partita importante.Si assottiglia il vantaggio dalla zona play-out, a +3 visto che il Latina ieri ha vinto, a spese della Cavese. Insomma scenario salvezza ancora tutto in ballo.