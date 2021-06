Team Altamura, futuro ancora incerto

Ancora pochi giorni per sapere quale sarà il futuro della Team Altamura, ancora molto incerto. Di sicuro c'è la permanenza in serie D, ottenuta in largo anticipo, ma senza raggiungere obiettivi ambiziosi e non preclusi ad inizio stagione come i play-off. Poi - è storia nota - qualcosa è andato storto, anche a causa dei casi Covid-19 che hanno fermato la squadra per oltre un mese costringendola agli straordinari.Ma è acqua passata. La società ha confermato "il disimpegno di tutti i suoi soci a fine della stagione in corso". Si sa soltanto, per espressa ammissione della stessa società, che sono arrivate "richieste concrete" provenienti da imprenditori di altre città interessati al titolo sportivo.La società attenderà fino a giovedì, data ultima della stagione 2020/2021, e poi farà sapere. Sono preferite "sempre soluzioni cittadine atte a non disperdere quanto fatto in tutti questi anni, dopodiché si valuteranno le decisioni da prendere".Nella piazza altamurana, però, tutto tace. Strategia o mancanza di progetti? E' più probabile la seconda opzione ma non resta che attendere.