Team - Cosenza
Team - Cosenza
Calcio

Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa

I gol nella ripresa: a Kouan risponde Florio. Terzo risultato positivo

Altamura - sabato 1 novembre 2025 16.34
12ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Cosenza 1-1
76' Kouan; 83' Florio

Nello Stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura, dinanzi a 2100 spettatori, è andata in scena Team Altamura-Cosenza, in quella che è la 12ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Succede tutto nella ripresa, il Cosenza passa in vantaggio ma qualche minuto dopo subisce subito il gol del pari siglato dal neo-entrato Florio.

I ragazzi di Mister Devis Mangia sono scesi in campo così: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.
A disposizione: Spina, Crimi, Poli, Franco, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao, Ortisi, Dimola.

L'arbitro dà il via al match. Prima mezz'ora molto equilibrata. La prima occasione arriva al 35º minuto con il destro di Cannavò, respinto però da Viola. Dopo il minuto di recupero concesso dal direttore di gara, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Riparte il secondo tempo. Regna l'equilibrio, dopo un gol annullato al Cosenza per fuorigioco di Florenzi, ci prova Grande al 73º in area di rigore ma il portiere blocca la sfera. Tripli cambi Team Altamura: escono Nazzaro, Silletti e Zazza per far posto a Franco, Mbaye e Poli. Minuto 76, il Cosenza sblocca il match con Kouan ed è 0-1. Altro cambio per Mister Mangia: esce Mogentale per far posto al Florio. Cambio indovinato dal mister perché al minuto 83, su respinta del portiere avversario, Florio scarica tutta la potenza nel suo destro e sigla l'1-1. Minuto 90, concessi 6 di recupero, ultimo cambio di Mister Mangia: entra Peschetola ed esce Rosafio. Al 94º D'Orazio, a tu per tu con Viola su gentil concessione di Mbaye, si fa ipnotizzare dal portiere biancorosso che compie un autentico miracolo. Al termine dei 6 minuti di recupero, il risultato è di 1-1 e un altro punto prezioso per i biancorossi.

Team Altamura che si ri-posiziona momentaneamente al 10º posto in classifica con 15 punti. Appuntamento adesso per il 9 novembre 2025, alle ore 14:30 per Catania-Team Altamura, valevole per la 13ª giornata di Serie C Sky wi-fi.

Dichiarazione del tecnico Mangia dopo la gara: "Contento per il gol di Mattia (Florio, ndr). Reazione importante, era importante non perdere equilibrio e serenità. Le partite sono fatte di momenti, devi essere bravo a gestire le difficoltà. Al 75' le partite così sono ancora aperte, quindi qualcosa cambia ed è una cosa che succede ma siamo stati bravi noi a gestirla. Zazza uscito per crampi e Silletti da mercoledì ha un problema al polpaccio quindi il cambio dovuto a questo, Franco non stava bene ma lo ringrazio per la mano che ci ha dato. Abbiamo fatto entrambe un po' di errori tecnici all'inizio ed è mancata fluidità. Ma io sono serenissimo e contento della prestazione fatta dai ragazzi."
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite Mister Mangia: “Squadra di alto livello e qualità”
Team Altamura, impresa a Foggia Team Altamura, impresa a Foggia Seconda vittoria consecutiva, decisa da Curcio su rigore
Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura Mangia: "Servono equilibrio e continuità"
Team Altamura, vittoria preziosa contro il Picerno Team Altamura, vittoria preziosa contro il Picerno Biancorossi si impongono per 3-1 con Simone, Grande e Silletti
Team Altamura: arriva il Picerno, serve la vittoria Team Altamura: arriva il Picerno, serve la vittoria Mister Mangia: “Partita che va affrontata con determinazione"
Team Altamura: sconfitta da pronostico ma fa male Team Altamura: sconfitta da pronostico ma fa male Nulla da fare in trasferta a Benevento, netta sconfitta (4-0)
Team Altamura, mister Mangia: “Benevento una delle favorite" Team Altamura, mister Mangia: “Benevento una delle favorite" Biancorossi impegnati nella trasferta in Campania
Team Altamura, ottima reazione contro il Potenza Team Altamura, ottima reazione contro il Potenza I biancorossi, sotto 0-2 all’intervallo, pareggiano 2-2
Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
1 novembre 2025 Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
Cattedrale chiusa per due settimane
31 ottobre 2025 Cattedrale chiusa per due settimane
9
Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
31 ottobre 2025 Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
31 ottobre 2025 Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
30 ottobre 2025 Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
30 ottobre 2025 Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
30 ottobre 2025 Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi
29 ottobre 2025 Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi
Elezioni regionali: elenco degli scrutatori
29 ottobre 2025 Elezioni regionali: elenco degli scrutatori
Claustri interattivi: una app per conoscere la storia
29 ottobre 2025 Claustri interattivi: una app per conoscere la storia
Cimitero: corse gratuite di bus navetta
28 ottobre 2025 Cimitero: corse gratuite di bus navetta
Asl Bari: indetto concorso regionale per 1000 posti di infermiere
28 ottobre 2025 Asl Bari: indetto concorso regionale per 1000 posti di infermiere
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.