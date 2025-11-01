Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa

Nello Stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura, dinanzi a 2100 spettatori, è andata in scena Team Altamura-Cosenza, in quella che è la 12ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Succede tutto nella ripresa, il Cosenza passa in vantaggio ma qualche minuto dopo subisce subito il gol del pari siglato dal neo-entrato Florio.I ragazzi di Mister Devis Mangia sono scesi in campo così: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.A disposizione: Spina, Crimi, Poli, Franco, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao, Ortisi, Dimola.L'arbitro dà il via al match. Prima mezz'ora molto equilibrata. La prima occasione arriva al 35º minuto con il destro di Cannavò, respinto però da Viola. Dopo il minuto di recupero concesso dal direttore di gara, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.Riparte il secondo tempo. Regna l'equilibrio, dopo un gol annullato al Cosenza per fuorigioco di Florenzi, ci prova Grande al 73º in area di rigore ma il portiere blocca la sfera. Tripli cambi Team Altamura: escono Nazzaro, Silletti e Zazza per far posto a Franco, Mbaye e Poli. Minuto 76, il Cosenza sblocca il match con Kouan ed è 0-1. Altro cambio per Mister Mangia: esce Mogentale per far posto al Florio. Cambio indovinato dal mister perché al minuto 83, su respinta del portiere avversario, Florio scarica tutta la potenza nel suo destro e sigla l'1-1. Minuto 90, concessi 6 di recupero, ultimo cambio di Mister Mangia: entra Peschetola ed esce Rosafio. Al 94º D'Orazio, a tu per tu con Viola su gentil concessione di Mbaye, si fa ipnotizzare dal portiere biancorosso che compie un autentico miracolo. Al termine dei 6 minuti di recupero, il risultato è di 1-1 e un altro punto prezioso per i biancorossi.Team Altamura che si ri-posiziona momentaneamente al 10º posto in classifica con 15 punti. Appuntamento adesso per il 9 novembre 2025, alle ore 14:30 per Catania-Team Altamura, valevole per la 13ª giornata di Serie C Sky wi-fi.Dichiarazione del tecnico Mangia dopo la gara: "Contento per il gol di Mattia (Florio, ndr). Reazione importante, era importante non perdere equilibrio e serenità. Le partite sono fatte di momenti, devi essere bravo a gestire le difficoltà. Al 75' le partite così sono ancora aperte, quindi qualcosa cambia ed è una cosa che succede ma siamo stati bravi noi a gestirla. Zazza uscito per crampi e Silletti da mercoledì ha un problema al polpaccio quindi il cambio dovuto a questo, Franco non stava bene ma lo ringrazio per la mano che ci ha dato. Abbiamo fatto entrambe un po' di errori tecnici all'inizio ed è mancata fluidità. Ma io sono serenissimo e contento della prestazione fatta dai ragazzi."