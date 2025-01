Team Altamura ferma il Benevento capolista

Benevento - Team Altamura 1-1Ottimo pareggio per Team Altamura in trasferta a Benevento (capolista, con una partita in meno). Alla partenza importante dei padroni di casa, in gol con Manconi, ha risposto Minesso al 42'. Ben messa in campo e con i nuovi arrivati Ortisi e Gianfornina dall'inizio, la squadra di Di Donato ha tenuto testa molto bene al Benevento che già all'andata aveva sì vinto, ma soffrendo.seguono dettagli