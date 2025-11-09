Catania - Team
Team Altamura: fatali i 20 minuti finali

Catania vince 2-0 al Massimino

Altamura - domenica 9 novembre 2025 17.07
13ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Catania - Team Altamura 2-0
70' Di Gennaro, 77' Cicerelli

Al "Massimino" di Catania, nel match valevole per la 13ª Giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C, i biancorossi del Team Altamura hanno affrontato i rossoblu del Catania allenati da Domenico Toscano. I ragazzi di Mister Mangia cedono solamente nel secondo tempo ai padroni di casa dopo 70 minuti di equilibrio. La decidono Di Gennaro e Cicerelli, replicando lo stesso score dell'anno scorso.

Gli ospiti allenati da Mister Devis Mangia sono scesi in campo così: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. N. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.
A disposizione: Spina, F. Dipinto, Crimi, Poli, Franco, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao, Ortisi, Dimola.

L'arbitro dà il via al match. Partita bloccata nei primi 20 minuti anche dal punto di vista tecnico tattico, dove il Team Altamura risponde con personalità ai tentativi d'attacco dei rossoblu. Prima situazione al 26º minuto: mister Toscano gioca la prima card richiamando l'arbitro al FVS per presunto tocco di mano di Zazza in area ma il direttore di gara non concede nulla. Prima occasione Team Altamura su primo calcio d'angolo del match al minuto 36, il pallone che spiove in area giunge sul destro di Grande che in acrobazia non trova la porta. Dopo 2 gol annullati al Catania per fuorigioco e 5 minuti di recupero concessi, si va negli spogliatoi all'intervallo sul risultato di 0-0.

Riparte il secondo tempo. Minuto 53 primo cartellino del match: ammonito Silletti per i biancorossi. Primi due cambi al minuto 65 per mister Mangia: entrano Ortisi e Franco ed escono Simone e Nazzaro. Al minuto 70 la sblocca il Catania: percussione di Casasola che crossa e trova pronto Di Gennaro che la appoggia in rete siglando l'1-0. Raddoppio molto fortunoso del Catania 7 minuti dopo: Cicerelli in caduta tocca col tacco il pallone che si accomoda molto lentamente in porta ed è 2-0 per i padroni di casa. Mister Mangia si gioca subito altri 2 cambi: escono Grande e Dipinto, entrano Florio e Crimi. Occasione Team Altamura al minuto 84 con Curcio, ma il suo sinistro termina di poco largo alla sinistra del portiere. Ultimo cambio per il Team Altamura al 90º: esce Curcio, entra Nicolao. Vengono concessi 4 minuti di recupero e al secondo di essi viene ammonito Rosafio per il Team Altamura. Al termine l'arbitro fischia la fine del match e il Catania vince 2-0 piazzandosi primo in classifica.

Team Altamura, invece, momentaneamente al 12º posto in classifica con 15 punti. Appuntamento adesso per il 16 novembre 2025, alle ore 14:30 per Team Altamura-Salernitana, valevole per la 14ª giornata di Serie C Sky wi-fi.
  • Team Altamura
