Team Altamura: falsa partenza in campionato

𝗖𝗔𝗦𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗔 𝗙𝗖 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔1^ Giornata Serie CParte male il campionato di Team Altamura. I biancorossi escono dallo stadio "Pinto" di Caserta con una sconfitta, 3-1, nel posticipo della prima giornata. La rete altamurana porta la firma di D'Amico.Mister Devis Mangia ha schierato la squadra così: 1. Spina; 5. Zazza, 13. Poli, 38. Nicolao; 20. Mbaye, 4. Dipinto, 8. Crimi (c), 16. Grande; 99. D'Amico, 7. Rosafio, 10. Curcio.A Disposizione: Simone, Turi, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Dimola, Peschetola, Perez Ganfornina.Buon inizio del Team Altamura. Occasione per portarsi, Curcio mette in rete su gran lancio di Dipinto ma l'attaccante era in fuorigioco.Minuto 21 - la Casertana si porta in vantaggio con un gran gol di Pezzella su punizione.I ragazzi di Mangia sono bravi a reagire e 7 minuti dopo Felice D'Amico sigla quello che è il gol del momentaneo pareggio, 1-1.Poco prima dell'intervallo, al minuto 41, la Casertana si riporta in vantaggio sul 2-1, a segno Bentivegna.Nel recupero prima dell'intervallo c'è l'ammonizione per Vano della Casertana, al quale mister Mangia chiede l'ausilio dell'FVS utilizzando la card per tramutare il cartellino giallo in rosso ma l'arbitro non è dello stesso avviso.Inizio secondo tempo equilibrato, Casertana aggressiva. Mogentale e Peschetola prendono il posto di Mbaye e Rosafio.Scintille in mezzo al campo al minuto 68 tra D'Amico e Leone, entrambi ammoniti da, giudice di gara. Il numero 99 biancorosso lascerà il campo 5 minuti dopo per far spazio a Ganfornina.Al 90esimo minuto la Casertana si gioca la card per un eventuale rigore - non convalidato - ma sul calcio d'angolo arriva il gol rocambolesco della Casertana, valido per il 3-1 finale. Palo su zampata dell'attaccante, Spina a terra, pallone che rimbalza sulla schiena del portiere e quindi gol. Nel finale ammoniti Dipinto per i biancorossi e Proia per i padroni di casa.Termina dunque con una sconfitta l'esordio dei ragazzi di Mister Mangia in trasferta sul campo della Casertana.L'appuntamento per la 2ª giornata è fissato per domenica 31 agosto 2025, alle ore 18:00, in casa contro il Crotone allo stadio "Tonino D'Angelo".