Team Altamura fa cilecca nello scontro salvezza

Occasione persa dalla Team Altamura. Nella 12esima giornata del girone H di serie D la squadra di casa fa cilecca e rimette in corsa l'Fc San Giorgio, di San Giorgio a Cremano, che vince al D'Angelo 1-2.Ospiti in vantaggio nel primo tempo (con rete di Di Pietro su rigore) dopo un quarto d'ora. Alla mezz'ora la rete di Russotto e in pari si va alla pausa. Nella ripresa i granata di nuovo in vantaggio con rete decisiva di Varela.Resta forte l'amaro in bocca per aver sbagliato un importante scontro salvezza. Erano tutt'altre le aspettative. La Team aveva l'obbligo di vincere per tirarsi fuori dalla zona play-out e lasciare il San Giorgio distanziato, invece non ha fatto altro che rilanciare la squadra campana. A parte la rete del primo tempo, la Team è stata sostanzialmente inoffensiva.Deludente prestazione. La Team continua a lasciare per strada occasioni fondamentali per la salvezza e non vince le partite sulla carta più facili. Ci si aspettava molto di più dalle partite con il Brindisi fanalino di coda e con il San Giorgio, invece il bilancio è in "rosso", solo un punto.Mercoledì si torna in campo per la Coppa Italia, contro l'Audace Cerignola.