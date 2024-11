Team Altamura e Potenza si dividono la posta in palio

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢13° Turno Campionato Serie C NOWLunedi 4 Novembre 2024Ore 20:30Stadio San Nicola (Bari)Finisce 2-2 fra Team Altamura e Potenza. Quarto risultato utile per entrambe le formazioni. Una gara giocata a viso aperto, con occasioni da entrambe le parti.Tra i padroni di casa anche stavolta è Leonetti a far sognare: realizzatore del vantaggio iniziale, al 18° del primo tempo. Ma nella ripresa è sempre lui a creare inquietudine per il suo infortunio. Si spera che non ci siano ripercussioni per le prossime gare.Primo tempo in prevalenza di marca altamurana ma non arriva il raddoppio. Ed è il Potenza a pareggiare con D'Auria al 38°. Sorpasso al 5° della ripresa con D'Auria, che porta i lucani in vantaggio. Al quarto d'ora è Minesso a pareggiare i conti, abile a mettere in rete un cross di Molinaro. Sui piedi di Molinaro anche l'"occasionissima" per strappare un'insperata vittoria nel finale di gara ma il gol non è arrivato.Nelle tribune, tra cori e reciproci applausi, si è rinnovata l'amicizia tra le tifoserie altamurana e potentina che da tempo sono gemellate.Per Di Donato è una vittoria mancata: "I ragazzi meritavano la vittoria, è stata una partita giocata bene. Peccato non aver realizzato il secondo gol per chiudere la partita".(Foto di archivio - Team Altamura)