Team Altamura: è in palio la salvezza

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗟𝗔𝗧𝗜𝗡𝗔29^ Giornata - Serie C NOWSabato 1 marzo 2025Ore 15:00Stadio "Tonino D'Angelo" AltamuraPartita decisiva per la corsa salvezza. Al D'Angelo arriva il Latina, per uno scontro diretto in cui è fondamentale dare tutto in campo. L'ex di turno è proprio il tecnico Daniele di Donato che nella squadra laziale a trascorso tre stagioni. Ma non ci sono ora nostalgie di sorta.Proprio il tecnico ha dato un'unica indicazione, vale a dire portare a casa il risultato che serve per raggiungere l'obiettivo. "La salvezza per noi - ha detto - significa vincere il campionato. Sono punti pesantissimi. Il Latina è una squadra da non sottovalutare, con un centrocampo tra i migliori del girone. Abbiamo l'obbligo di portare a casa il risultato. Come sempre il pubblico sarà al nostro sostegno".Uno scontro diretto che rappresenta uno snodo cruciale della lotta salvezza. Le vicissitudini di Taranto, a rischio di cancellazione dal campionato, della Turris e del Messina (a rischio penalizzazione) possono rimescolare la classifica, soprattutto nel caso di esclusione della squadra Jonica contro la quale Team Altamura ha vinto entrambe le gare.Nella formazione titolare rientra Silletti che dà maggiore sicurezza al reparto difensivo.